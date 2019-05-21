2019-05-21T11:57:59+03:00
Общество

В Чувашии микрофинансовая организация присылала должнику порнографию, требуя вернуть долг

Суд оштрафовал их на 50 тысяч рублей
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Приставы нашли нарушения в работе коллекторов МКК "Срочноденьги"Приставы нашли нарушения в работе коллекторов МКК "Срочноденьги"Фото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Житель Чебоксар, 35-летний мужчина, взял в долг у микрофинансовой организации некоторую сумму денег, но с возвратом замешкался. Тогда в дело вступили коллекторы МКК "Срочноденьги". Они приходить к должнику не стали, а разыскали его страничку в соцсетях и начали размещать под фотографиями его детей картинки порнографического содержания, а также присылать сообщения с оскорбительными и нецензурными угрозами.

Мужчина пожаловался на действия МКК "Срочноденьги" приставам, и те после проведенной проверки отправили в суд административное дело по статье "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Суд вынес решение наложить на организацию административный штраф в сумме 50 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу, сообщили в УФССП Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтерский центр Чебоксар разместился во Дворце детского творчества
Самый большой торгово-развлекательный центр в Татарстане достроят во втором квартале 2021 года
45,9 литров сданной крови: лучший донор России-2019 живет в Казани
В Чувашии пройдет вакцинация диких хищников против бешенства
В Татарстане из-за Ураза-байрам перенесли дату перехода с аналогового на цифровое телевещание
Фристайлер из Чувашии получила 75 тысяч рублей за «золото» на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани при ДТП джип «Ленд Крузер» перевернулся на крышу
Президент Татарстана встретился с Министром просвещения России Ольгой Васильевой
В Набережных Челнах перенесут второй этап опрессовки
26 мая в Йошкар-Оле из-за велопарада «Эвелин-2019» перекроют улицы
Татарстан получит дополнительные 678 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства