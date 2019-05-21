В Чувашии микрофинансовая организация присылала должнику порнографию, требуя вернуть долг

21 Май 08:59 2019-05-21T11:57:59+03:00

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Житель Чебоксар, 35-летний мужчина, взял в долг у микрофинансовой организации некоторую сумму денег, но с возвратом замешкался. Тогда в дело вступили коллекторы МКК "Срочноденьги". Они приходить к должнику не стали, а разыскали его страничку в соцсетях и начали размещать под фотографиями его детей картинки порнографического содержания, а также присылать сообщения с оскорбительными и нецензурными угрозами.

Мужчина пожаловался на действия МКК "Срочноденьги" приставам, и те после проведенной проверки отправили в суд административное дело по статье "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Суд вынес решение наложить на организацию административный штраф в сумме 50 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу, сообщили в УФССП Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU