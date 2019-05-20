2019-05-20T18:06:22+03:00
Общество

С начала 2019 года в Татарстане за нарушения в сфере продажи спиртного наложили штрафов на 12,4 миллиона рублей

При этом львиная их доля принадлежит именно Казани
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Большая часть нарушений в сфере продажи алкоголя была обнаружена в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.Большая часть нарушений в сфере продажи алкоголя была обнаружена в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На очередном заседании совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Татарстане были подведены итоги первого квартала 2019 года.

Так, по словам руководителя республиканской Госалкогольинспекции Жаудата Ахметханова, в регионе за этот период было проверено 3 тысячи объектов торговли спиртным. Это как точки общепита, так и магазины.

В результате специалистами было выявлено 771 нарушение у 597 организаций. При этом большая их часть обнаружена в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Так, с начала 2019 года в Татарстане из нелегального оборота изъяли 9,9 тысяч тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. А общая сумма наложенных штрафов превысило 12,4 миллиона рублей. И львиная их доля – более 5 миллионов, приходится именно на Казань

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Йошкар-Олы задержали подозреваемого в мошенничестве с угнанными машинами
Глава Чувашии Михаил Игнатьев предложить бассейнам работать с 6.00 и до полуночи
В местах отдыха жителей Набережных Челнов до конца сентября 2019 года будет работать бесплатный Wi-Fi
В Марий Эл водители стали чаще сбивать лосей
В Татарстан потепление до +22 придет лишь 23 мая
В Чебоксарах о время общегородского «Последнего звонка-2019» не будут продавать спиртное
В Казани следователи затеяли проверку по факту падения рабочего в аэропорту
В Татарстане на заводе загорелись поддоны и утеплитель
В Чувашии двух братьев будут судить за избиение гаишников
В Казани отремонтируют участок длиной более километра на улице Юлиуса Фучика
Двух приятелей из Йошкар-Олы будут судить за грабеж и расчленение человека
30 июня в Казани пройдет первая ярмарка по продаже товаров от самозанятых
25 мая в казанском парке «Крылья Советов» отметят День жизнелюба
В Йошкар-Оле моряк опоздал на судно из-за долгов по алиментам
В Татарстане охотник за металлоломом погиб, когда пытался оторвать козырек у бывшего СПА-салона
В чувашском Алатыре горожане за свой счет установили стелу, а после обмыли ее шампанским
Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов в 2018 году заработал 21,1 миллионf рублей и стал самым богатым главой вуза Казани
Владимир Путин назначил председателя Вахитовского суда Казани
МЧС Татарстана обеспечит безопасность открытия финала WorldSkills Russia-2019
В Чувашии студента, расстрелявшего маршрутку и полицейскую машину, приговорили к колонии
«Расхватали работников, как горячие пирожки»: мэр Набережных Челнов рассказал о судьбе экс-сотрудников Ford Sollers