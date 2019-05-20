С начала 2019 года в Татарстане за нарушения в сфере продажи спиртного наложили штрафов на 12,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-20T18:06:22+03:00

Большая часть нарушений в сфере продажи алкоголя была обнаружена в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При этом львиная их доля принадлежит именно Казани

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На очередном заседании совета по контролю за ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Татарстане были подведены итоги первого квартала 2019 года.

Так, по словам руководителя республиканской Госалкогольинспекции Жаудата Ахметханова, в регионе за этот период было проверено 3 тысячи объектов торговли спиртным. Это как точки общепита, так и магазины.

В результате специалистами было выявлено 771 нарушение у 597 организаций. При этом большая их часть обнаружена в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Так, с начала 2019 года в Татарстане из нелегального оборота изъяли 9,9 тысяч тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. А общая сумма наложенных штрафов превысило 12,4 миллиона рублей. И львиная их доля – более 5 миллионов, приходится именно на Казань

ИСТОЧНИК KP.RU