2019-05-20T16:31:52+03:00
Общество

В Йошкар-Оле моряк опоздал на судно из-за долгов по алиментам

Когда оно отчаливало, он находился под арестом
Лика ИСАЕВА
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Приставы составили протокол на горе-папашуПриставы составили протокол на горе-папашуФото: Из материалов пресс-службы
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Житель Йошкар-Олы задолжал крупную сумму денег на содержание своей 10-летней дочери. Мужчина скрывался от судебных приставов, и суд вынес решение о назначение ему 40 часов обязательных работ.

Но должник не торопился потрудиться на благо общества. По телефону он объяснил приставам, что работает поваром на судне. Пока корабль находился зимой на приколе в порту, он устроился официантом в одно из заведений столицы Марий Эл.

В итоге проигнорировал необходимость по суду отработать обязательные работы, и тогда на него был составлен новый протокол. На этот раз должника-алиментщика приговорили к административному аресту на двое суток.

И пока моряк отбывал это наказание, его судно отправилось в новый рейс без него.

- По окончании срока наказания мужчине все-таки придется отбывать обязательные работы, - сообщили в УФССП Марий Эл. - Приставы обратят взыскание на заработную плату повара-алиментщика по месту его официального трудоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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