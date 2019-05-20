«Расхватали работников, как горячие пирожки»: мэр Набережных Челнов рассказал о судьбе экс-сотрудников Ford Sollers

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-20T14:34:13+03:00

Магдеев отметил, что в городе сейчас стоит проблема нехватки людей на предприятиях

Из 256 уволившихся никто не обратился в центр занятости населения

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Из 256 человек, ранее уволившихся с заводов Ford Sollers, в связи с их закрытием в России, никто не обратился в центр занятости населения. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Набережных Челнов сообщила директор центра занятости населения города Татьяна Быданова.

- Как мы и прогнозировали, большое количество предприятий, которые были открыты в рамках ТОСЭР, расхватали работников Ford Sollers, как горячие пирожки, - заметил в свою очередь мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

При этом он отметил, что в городе сейчас стоит проблема нехватки людей на предприятиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU