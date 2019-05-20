Владимир Путин назначил председателя Вахитовского суда Казани
Им стал Газиз Гисметдинов, который ранее занимал должность главного судьи Нижнекамска
Фото: судьироссии.рф
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Новым председателем Вахитовского районного суда Казани назначен Газиз Гисметдинов. Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Газиз Гисметдинов, который ранее работал главным судьей Нижнекамска, назначен на 6-летний срок полномочий.
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ИСТОЧНИК KP.RU