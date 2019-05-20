30 июня в Казани пройдет первая ярмарка по продаже товаров от самозанятых

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-20T17:01:13+03:00

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На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани было объявлено, что 30 июня в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет первая ярмарка по продаже товаров от самозанятых.

- Совместно с Дирекцией парков и скверов разрабатывается график проведения системной работы маркетов по реализации продукции и услуг самозанятых, их привлекают к различным массовым мероприятиям в общественных пространствах города, - отметил председатель городского комитета экономического развития Артур Валиахметов.

Так, на сегодня в Татарстане официально зарегистрировались уже более 10 тысяч самозанятых, из них 3 804 в Казани. Только за последний месяц в столице республики зафиксирован рост в 800 человек.

30 июня же ярмарка должна собрать более 200 самозанятых. Они представят горожанам свои услуги и товары в сферах: фитнеса, красоты, репетиторства, развлекательных услуг для детей, хендмейда, кондитерского дела и фермерской продукции.

Им выделят места для продажи и демонстрации. Также на ярмарке установят стенды с информацией, касающиеся деятельности самозанятых.

ИСТОЧНИК KP.RU