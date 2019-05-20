В Казани отменили общегородской «Последний звонок-2019»

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-20T12:51:06+03:00

В период с 23 по 25 мая в каждой из школ города пройдет свой собственный "Последний звонок"

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В 2019 году в Казани не будет общегородского празднования «Последнего звонка». Об этом 20 мая, сообщили на традиционном совещании «деловой понедельник» в мэрии столицы Татарстана.

Так, было отмечено, что вместо одного праздника будет организован другой. 26 июня в Казани пройдет единый выпускной бал.

- Сейчас рассматриваются несколько площадок, те звезды, которые могут быть приглашены. Сначала мы доведем до конца это дело, а потом официально об этом сообщим, — отметил начальник управления образования Казани Ильнар Хидиятов.

Тем не менее с 23 по 25 мая в каждой из школ города пройдет свой собственный «Последний звонок-2019».

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ИСТОЧНИК KP.RU