2019-05-20T11:41:27+03:00
Общество

Казань вновь оказалась в тройке лидеров по итогам Всероссийской олимпиады школьников

Из девяти абсолютных татарстанских победителей семеро – ученики из столицы республики
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
57% сборной Татарстана на заключительном этапе составили казанские ученики57% сборной Татарстана на заключительном этапе составили казанские ученикиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, что по итогам Всероссийской олимпиады школьников Казань в очередной раз вошла в тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга. 57% сборной Татарстана на заключительном этапе составили казанские ученики. Всего победителями и призерами олимпиады стали 85 школьников.

Из девяти абсолютных татарстанских победителей семеро – казанские учащиеся: Олег Панфутов, лицей №131 (химия), Ильдар Гайнуллин, лицей имени Н.И.Лобачевского (информатика), Ралина Кунафина и Елизавета Майданова, школа №39 (искусство), Аркадий Андреев, лицей №131 (математика), Владислав Храмов, гимназия №7 (математика), Камиль Басыров, гимназия №19 (ОБЖ).

По сравнению с прошлым годом в заключительном этапе олимпиады казанцы улучшили результаты по 12 предметам, в том числе по праву, информатике, обществознанию и экономике.

По итогам прошедших международных олимпиад казанские школьники одержали 22 победы и завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В чувашском Алатыре горожане за свой счет установили стелу, а после обмыли ее шампанским
Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов в 2018 году заработал 21,1 миллионf рублей и стал самым богатым главой вуза Казани
Владимир Путин назначил председателя Вахитовского суда Казани
МЧС Татарстана обеспечит безопасность открытия финала WorldSkills Russia-2019
В Чувашии студента, расстрелявшего маршрутку и полицейскую машину, приговорили к колонии
«Расхватали работников, как горячие пирожки»: мэр Набережных Челнов рассказал о судьбе экс-сотрудников Ford Sollers
Жителя Чебоксар приговорили к колонии за избиение бездомного гвоздодером
В Казани пришкольные лагеря для детей заработают с 27 мая
Новое предложение для семьи или как сэкономить в 2 раза на услугах Билайн
Кто умнее и сексуальнее, блондинки или брюнетки?: в Ульяновске устроят баттл между девушками
В Набережных Челнах готовятся к открытию купального сезона 2019
В Казани отменили общегородской «Последний звонок-2019»
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков в 2018 году заработал 3,6 миллиона рублей
В Татарстане во время пожара в многоэтажке детей оттуда выводили при помощи спецмасок
Мэр Набережных Челнов представил нового зам руководителя городского Исполкома
ВТБ в Татарстане увеличил число акционеров банка в полтора раза
В Татарстане сгорел дом вместе с хозяином
Школьные экзамены в 2019 году будут сдавать почти 17 тысяч старшеклассников из Казани
В Казани выступит органист Сикстинской папской капеллы
Студенты из Татарстана завоевали Гран-при XXVII фестиваля «Российская студенческая весна»
Легковушка перевернулась после столкновения с КАМАЗом на железнодорожном переезде в Казани
На "Казань Арене" могут установить крышу
Из-за столкновения двух фур в Татарстане перекрыли участок трассы М-7
В Татарстане прогнозируют мокрый снег и до 2 градусов мороза
Экскурсии, концерт и викторины: Как в Казани отметили праздник улицы Габдуллы Тукая