Казань вновь оказалась в тройке лидеров по итогам Всероссийской олимпиады школьников

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-20T11:41:27+03:00

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Стало известно, что по итогам Всероссийской олимпиады школьников Казань в очередной раз вошла в тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга. 57% сборной Татарстана на заключительном этапе составили казанские ученики. Всего победителями и призерами олимпиады стали 85 школьников.

Из девяти абсолютных татарстанских победителей семеро – казанские учащиеся: Олег Панфутов, лицей №131 (химия), Ильдар Гайнуллин, лицей имени Н.И.Лобачевского (информатика), Ралина Кунафина и Елизавета Майданова, школа №39 (искусство), Аркадий Андреев, лицей №131 (математика), Владислав Храмов, гимназия №7 (математика), Камиль Басыров, гимназия №19 (ОБЖ).

По сравнению с прошлым годом в заключительном этапе олимпиады казанцы улучшили результаты по 12 предметам, в том числе по праву, информатике, обществознанию и экономике.

По итогам прошедших международных олимпиад казанские школьники одержали 22 победы и завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU