В Татарстане во время пожара в многоэтажке детей оттуда выводили при помощи спецмасок

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-20T11:29:29+03:00

По неизвестным причинам в подъезде вспыхнул матрас

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Пожар в малосемейке на улице Корабельной в Нижнекамске начался в понедельник, 20 мая, в 6.45. В службу "112" поступил звонок от жильцов, которые рассказали, что в коридоре шестого этажа загорелся матрас, и едкий дым заполонил все верхние этажи, отрезая жильцам путь к спасению.

Прибывшими на место происшествия пожарно-спасательными подразделениями в безопасное на тех самых верхних этажах.

- В 6.59 ликвидация открытого горения одним пожарным стволом от пожарной автоцистерны, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается. Погибших, пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU