"Тетюши и Буинск интереснее Нью-Йорка": Комик Юрий Гальцев похвалил татарстанские города

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-19T10:00:39+03:00

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Гостем международного театрального фестиваля "Буа: Пространство диалога" стал известный комик и актер Юрий Гальцев. Он прибыл на третий день фестиваля. Буинцы встретили возле гостя РДК песнями, плясками, чак-чаком. Гости и сами пустились в пляс. Показал класс в татарской плясовой и сам Гальцев.

– Буинск тихий красивый провинциальный городок. Меня удивила природа, история этого края. Мы побывали в городе Тетюши. Я был удивлен, что оттуда родом прославленные артисты СССР. Оказывается, оттуда родом дедушки Михаила Ефремова и Сергей Шакуров. Увидели Волгу, удивил музей Рыбы. Такого нет и в Санкт-Петербурге, расположенном на берегу Невы. Подобные города так и манят к себе: такие чувства я пережил в небольшой деревеньке Нижегородской области. И сопровождавшему нас вчера директору сказал, что хочу еще раз приехать сюда. Я несколько раз побывал в Нью-Йорке. Как говорится, купил себе кеды, посмотрел мюзикл и вернулся. Там надолго не задержишься, не цепляет сердце. А у вас отдыхаешь душой, - поделился впечатлениями Гальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU