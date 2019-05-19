2019-05-19T10:00:39+03:00
Звезды

"Тетюши и Буинск интереснее Нью-Йорка": Комик Юрий Гальцев похвалил татарстанские города

Актер приехал в Татарстан на театральный фестиваль
Елизавета МАКАРОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Буинского района.Фото: пресс-служба Буинского района.
Изменить размер текста:

Гостем международного театрального фестиваля "Буа: Пространство диалога" стал известный комик и актер Юрий Гальцев. Он прибыл на третий день фестиваля. Буинцы встретили возле гостя РДК песнями, плясками, чак-чаком. Гости и сами пустились в пляс. Показал класс в татарской плясовой и сам Гальцев.

Буинск тихий красивый провинциальный городок. Меня удивила природа, история этого края. Мы побывали в городе Тетюши. Я был удивлен, что оттуда родом прославленные артисты СССР. Оказывается, оттуда родом дедушки Михаила Ефремова и Сергей Шакуров. Увидели Волгу, удивил музей Рыбы. Такого нет и в Санкт-Петербурге, расположенном на берегу Невы. Подобные города так и манят к себе: такие чувства я пережил в небольшой деревеньке Нижегородской области. И сопровождавшему нас вчера директору сказал, что хочу еще раз приехать сюда. Я несколько раз побывал в Нью-Йорке. Как говорится, купил себе кеды, посмотрел мюзикл и вернулся. Там надолго не задержишься, не цепляет сердце. А у вас отдыхаешь душой, - поделился впечатлениями Гальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В столкновении четырех легковушек в Чебоксарах пострадали три человека, в том числе 5-летний ребенок
В Набережных Челнах пенсионерка потеряла более 150 тысяч рублей, пытаясь купить массажное кресло
"Мы два финала играли с такими лицами, словно кого-то похоронили": Наставник "Зенита" высказался о поражении в Лиге Чемпионов
Скончался бывший главный тренер казанского "Рубина"
На Центральном пляже Ульяновска установят новые диваны-лежаки
Житель Казани разъезжал по центру города на BMW со спущенными колесами
Вслед за российским троном уступили и европейский: Казанский "Зенит" разгромно проиграл в финале Лиги Чемпионов
Самолет из Ульяновска в Москву не смог взлететь из-за технических проблем
В гараже жителя Чебоксар было обнаружено 17 тысяч флаконов с этиловым спиртом
На строительство и благоустройство парков и скверов Нижнекамска выделено порядка 11,5 миллиардов рублей
В Татарстане введено в эксплуатацию почти 43% жилья от плана
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В двух районах Казани без воды остались 34 тысячи человек
Летний спортивный сезон 2019 года в Набережных Челнах: на что посмотреть и в чем принять участие
Минздрав Чувашии: проблема кадров в республиканском здравоохранении будет решена к 2024 году
В Набережных Челнах горячую воду дали почти на 10 дней раньше срока
В Набережных Челнах отремонтируют подъездные пути к школам и больницам
Устроившего пальбу в центре Казани под Новый год отправили под арест до 15 июня
В Казани старинную мостовую на дне обмелевшей Волги решили защитить от кладоискателей