2019-05-17T16:57:17+03:00
Звезды

Жителей и гостей Казани приглашают на празднование Дня улицы Тукая

Торжества пройдут 18 мая в Старо-Татарской слободе
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В эту субботу, 18 мая, впервые в Старо-Татарской слободе Казани пройдет праздник Дня улицы Тукая.

Все начнется в 13.00 на новой площадке двора музея татарского поэта (ул.Г.Тукая, 74). До 14.00 там будет выступать женский джаз-оркестр «Фантазия», а с 15.00 для всех покажут с литературный спектакль в исполнении артистов театра им.Г.Камала.

Кроме того, торжества в этот день пройдут на Юнусовской площади. В 10.00 там стартует велотур «Тукай юлы». А в 12.00 начнется пешеходная экскурсия «От Екатерининской до улицы Тукая».

Также с 12.00 до 17.00 в этой локации пройдут мастер-классы и занятия для детей. Там же с 12.30 до 14.00 будет работать литературный дворик. Кроме того, на Юнусовской площади будет организован безвозмездный обмен книгами «Тукай&Книговорот», мобильная фотомастерская, продажа книг, сувениров и татарских национальных блюд.

А вот в литературном музее Г.Тукая празднование Дня улицы начнется в 12.00 с поэтической экскурсии. Далее в 13.00 пройдет квест «Г.Тукай и театр»; в 14.00 музейный урок «Что я помню о себе»; в 15.00 интерактивная лекция «История улицы Г.Тукая»; в 16.00 интеллектуальная викторина; в 17.00 экскурсия по новой экспозиции музея с роботом-экскурсоводом; в 18.00 интерактивная программа «Чаепитие в доме Шамиля».

ИСТОЧНИК KP.RU

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