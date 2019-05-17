В Татарстане подросток на иномарке снес забор: три человека пострадали

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-17T14:40:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Этой ночью около 3.00 в Нижнекамске на улице Менделеева автомобиль «Рено Логан» на скорости протаранил забор. После чего иномарка перевернулась.

Оказалось, что за рулем машины сидел 17-летний подросток. В результате данного ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей черепа и рваную рану лба. В тяжелом состоянии он помещен в отделение реанимации местной больницы. По предварительным данным, парень сел за руль пьяным.

Кроме него в этой аварии, также пострадали и его пассажиры. Тоже подростки. Так, в больницу с места происшествия была доставлена 17-летняя девушка. У нее врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и гематому виска. Вместе с ней в медучреждение доставили и ее 14-летнего попутчика. У подростка также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и рваная рана лба.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU