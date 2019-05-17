2019-05-17T14:40:55+03:00
Происшествия

В Татарстане подросток на иномарке снес забор: три человека пострадали

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель был пьян
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: ГИБДД Нижнекамского районаФото: ГИБДД Нижнекамского района
Изменить размер текста:

Этой ночью около 3.00 в Нижнекамске на улице Менделеева автомобиль «Рено Логан» на скорости протаранил забор. После чего иномарка перевернулась.

Оказалось, что за рулем машины сидел 17-летний подросток. В результате данного ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей черепа и рваную рану лба. В тяжелом состоянии он помещен в отделение реанимации местной больницы. По предварительным данным, парень сел за руль пьяным.

Кроме него в этой аварии, также пострадали и его пассажиры. Тоже подростки. Так, в больницу с места происшествия была доставлена 17-летняя девушка. У нее врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и гематому виска. Вместе с ней в медучреждение доставили и ее 14-летнего попутчика. У подростка также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и рваная рана лба.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане задержали группу браконьеров, которым грозит до 5 лет лишения свободы
В эти выходные в Татарстане столбик термометра не поднимется выше +15
«Интерактивное ТВ» «Ростелекома»: Мать драконов захватила Казань
Жителей и гостей Казани приглашают на празднование Дня улицы Тукая
В Казани за секс-насилие над школьницами задержан очередной мужчина
В столицу Татарстана на республиканский ифтар-2019 ожидается прибытие 15 тысяч мусульман
В Казани ГИБДД проведет массовую проверку такси
Клиенты ВТБ увеличили свои траты во время майских праздников в полтора раза
В Марий Эл отец за истязание 9-летнего сына приговорен к колонии
В мечети «Ярдэм» после ифтара наградили представителей СМИ
В Чебоксарах студента-медика отправили под арест за расстрел выставочного джипа «Шкоды-Кодиак»
В Казани отремонтируют 735 метров улицы Рихарда Зорге
В Чувашии парня подозревают в убийстве 15-летней девочки
Казанский «Ак Барс» подписал игрока НХЛ Игоря Ожиганова
Спикер Госсовета Татарстана предложил создать в республике специализированную спортивную газету
Из-за проведения чемпионата по рабочим специальностям World Skills Russia-2019 у аэропорта Казани ограничат движение грузовиков
С 20 мая на пригородных ж/д маршрутах Ижевск-Нижнекамск-Ижевск запустят рельсовые автобусы
В Чувашии прекращено уголовное дело в отношении сотрудника колонии, по вине которого в ДТП пострадали два человека