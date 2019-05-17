Спикер Госсовета Татарстана предложил создать в республике специализированную спортивную газету

СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-17T12:43:23+03:00

С этим вопросом Фарид Мухаметшин намерен обратиться к главе региона Рустаму Минниханову

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В эту пятницу, 17 мая, на встрече с руководителями татарстанских СМИ, посвященной Дню печати республики, который отмечается 19 мая, спикер регионального Госсовета Фарид Мухаметшин выступил с предложением.

По его словам, назрел момент, когда в Татарстане нужно создать специализированную спортивную газету. Это обусловлено тем, что в республике развивается спорт, с завидной регулярностью проходят международные соревнования.

В итоге с этим вопросом Фарид Мухаметшин намерен обратиться к президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

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ИСТОЧНИК KP.RU