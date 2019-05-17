СЕГОДНЯ 12:06 2019-05-17T12:06:16+03:00

Вместо цельнометаллических там будут курсировать двухвагонные составы

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Начиная с 20 мая на пригородных ж/д маршрутах Ижевск-Нижнекамск-Ижевск запустят рельсовые автобусы. Вместо цельнометаллических РА-2 там будут курсировать двухвагонные составы.

Как сообщают в Минтрансе Татарстана, преимущества рельсового автобуса – это комфортабельность, улучшенные технические характеристики и экономичность.

Помимо отопления, в его вагонах также есть и централизованная система кондиционирования. Также рельсовые автобусы оборудованы для перевозки маломобильных пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU