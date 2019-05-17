В Татарстане водитель легковушки остановился прямо на дороге, вышел из машины и был насмерть сбит грузовиком
Накануне днем в 11.38 на 96-ом километре трассы «Казан-Оренбург» 33-летний водитель КАМАЗа, по предварительным данным, превысил скорость и не смог объехать на дороге пешехода. В результате последний был сбит. 35-летний мужчина получил различные травмы и был госпитализирован в больницу, где вскоре скончался.
Как было установлено, погибший находясь за рулем автомобиля «Лада» в нарушении правил остановился на проезжей части, а не на обочине. Мужчина вышел из машины. Наезд на него был совершен, когда он стоял около двери водителя. Сообщает МВД Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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