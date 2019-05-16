2019-05-16T16:30:49+03:00
Общество

Запаха больше нет: в Казани очистные сооружения канализации накрыли «колпаками»

Горожане страдали от него в течение последних 45 лет
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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В этот четверг было объявлено, что в Казани, наконец, решена проблема с запахом от очистных сооружений городской канализации.

Их накрыли специальными металлическими «колпаками». Речь идет о площади в 20 тысяч квадратных метров, или в три футбольных поля.

Отметим, запах исходящий оттуда мучил жителей поселков Отары, Петровский, Мирный, района Танкодрома и улицы Павлюхина еще с 1974 года.

- У нас были две серьезные «вонючки» с двух сторон города – с одной стороны очистные сооружения, а с другой – Самосыровская свалка, - сказал при посещении очистных сооружений мэр Казани Ильсур Метшин. - Слава Богу, благодаря своевременно предпринятым усилиям и решениям, с поддержкой президента Татарстана и правительства нам удалось решить проблему, которая была в Казани актуальной последние 45 лет.

Напомним, накрывать первичные отстойники, от которых и исходила вонь, начали в 2017 году. На проект ушло 573 миллиона рублей. В том числе 44 миллиона от МУП «Водоканала». В последнем моменте это никак не отразилось на тарифах для горожан.

- Экологические службы приезжали дважды, делали отбор проб воздуха. По результатам мы вне зоны критики, запаха нет как вокруг предприятия, так и внутри, - отмечает директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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