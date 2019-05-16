Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обсудила в Казани защиту трудовых прав граждан

16 Май 17:36 2019-05-16T17:36:58+03:00

Москалькова стала предводителем заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека на тему «Защита трудовых прав граждан» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В частности, поднимались вопросы увольнения и справедливой оплаты

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В четверг, 16 мая, в Казани состоялось заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека на тему «Защита трудовых прав граждан».

Его возглавила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. В заседании приняли участие российские уполномоченные по правам человека, представители федеральных органов исполнительной власти и научного сообщества.

В рамках мероприятия поднимались вопросы увольнения, справедливой оплаты, оформления трудовых отношений, а также необходимые меры для повышения гарантий прав трудящихся и борьбы с безработицей.

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ИСТОЧНИК KP.RU