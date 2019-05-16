2019-05-16T19:30:04+03:00
Общество

Летом 2019 года в Набережных Челнах организуют всего два санкционированных пляжа

Речь идет о месте для купания возле Майдана и на базе отдыха «Лесная сказка»
Алина ГАБДУЛИНА
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На пляже возле улицы Центральная оборудуют зону отдыха со спасательным постом, но купаться там будет запрещено.На пляже возле улицы Центральная оборудуют зону отдыха со спасательным постом, но купаться там будет запрещено.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В четверг, 16 мая, в мэрии Набережных Челнов состоялось закрытое совещание, посвященное купальному сезону-2019. На нем стало известно, что летом в городе и в Тукаевском районе будут работать всего два санкционированных пляжа.

Речь идет о городском пляже возле Майдана и о том, что находится на базе отдыха «Лесная сказка», сообщают «Вести КАМАЗа».

Кроме того, на пляже возле улицы Центральная оборудуют зону отдыха со спасательным постом. Но, несмотря на это, купаться там будет запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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