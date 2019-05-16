В Казанском Кремле назвали три угрозы, которые представляет обмеление водоемов в Татарстане

16 Май 13:59 2019-05-16T14:00:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Татарстана до сих пор не могут спокойно смотреть на то, как сильно обмелела Волга и Куйбышевское водохранилище, где уровень воды упал на 3 метра. И все не безосновательно. Ведь эта природная аномалия ведет как минимум к трем угрозам. Об это заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Так, во-первых, происходит мор рыбы, из-за того, что она вынуждена сбрасывать икру в сухих камышах и на камнях. Во-вторых, высокая концентрация вредных веществ приводит к загрязнению водоемов. В-третьих, есть риск для судоходства.

Ранее Минэкологии Татарстана сообщило, что в понедельник, 13 мая, Куйбышевского водохранилище перевели в режим наполнения. Благодаря этому, к 9 июня планируется достичь отметки воды в 52 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU