В Чебоксарах у должницы арестовали 250 пар обуви

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-17T10:53:03+03:00

Если женщина в течение 10 дней не погасит долг и не заплатит 60 тысяч рублей исполнительского сбора, обувь пойдет с молотка. Фото: Мария ЛЕНЦ

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52-летняя жительница Чебоксар задолжала более 800 тысяч рублей по налогам и кредитам. Судебные приставы выяснили, что женщина является индивидуальным предпринимателем и пришли к ней на работу. Там они арестовали 250 пар обуви.

В пресс-служба УФССП Чувашии отмечают, что, если женщина в течение 10 дней не погасит долг и не заплатит 60 тысяч рублей исполнительского сбора сверху, то вся арестованная обувь пойдет с молотка.

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ИСТОЧНИК KP.RU