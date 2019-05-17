В Чебоксарах у должницы арестовали 250 пар обуви
Женщина задолжала по налогам и кредитам
Если женщина в течение 10 дней не погасит долг и не заплатит 60 тысяч рублей исполнительского сбора, обувь пойдет с молотка.Фото: Мария ЛЕНЦ
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52-летняя жительница Чебоксар задолжала более 800 тысяч рублей по налогам и кредитам. Судебные приставы выяснили, что женщина является индивидуальным предпринимателем и пришли к ней на работу. Там они арестовали 250 пар обуви.
В пресс-служба УФССП Чувашии отмечают, что, если женщина в течение 10 дней не погасит долг и не заплатит 60 тысяч рублей исполнительского сбора сверху, то вся арестованная обувь пойдет с молотка.
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ИСТОЧНИК KP.RU