"Так же четко прошу действовать и впредь": Владимир Путин отметил, что в Казани в срок подготовились к выпуску новой авиации

16 Май 12:58 2019-05-16T12:58:08+03:00

Об этом Президент заявил на совещании с руководством минобороны и предприятий ОПК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В понедельник, 13 мая, Президент России Владимир Путин побывал в Казани с рабочим визитом. После он заявил, что все мероприятия по подготовке к серийному выпуску перспективных самолетов и вертолетов выполнены в городе в установленные сроки. Об этом он заявил на совещании с руководством минобороны и предприятий ОПК.

- Нам были продемонстрированы современные и перспективные военные самолёты и вертолеты, представлены беспилотные летательные аппараты. Подчеркну, что все мероприятия по подготовке к серийному выпуску этой техники выполнены в установленные сроки. Так же четко прошу действовать и впредь», — цитирует Путина пресс-служба Кремля Путина.

Напомним, в Казани Президент посетил авиазавод имени Горбунова.

ИСТОЧНИК KP.RU