"Так же четко прошу действовать и впредь": Владимир Путин отметил, что в Казани в срок подготовились к выпуску новой авиации
В понедельник, 13 мая, Президент России Владимир Путин побывал в Казани с рабочим визитом. После он заявил, что все мероприятия по подготовке к серийному выпуску перспективных самолетов и вертолетов выполнены в городе в установленные сроки. Об этом он заявил на совещании с руководством минобороны и предприятий ОПК.
- Нам были продемонстрированы современные и перспективные военные самолёты и вертолеты, представлены беспилотные летательные аппараты. Подчеркну, что все мероприятия по подготовке к серийному выпуску этой техники выполнены в установленные сроки. Так же четко прошу действовать и впредь», — цитирует Путина пресс-служба Кремля Путина.
Напомним, в Казани Президент посетил авиазавод имени Горбунова.
ИСТОЧНИК KP.RU