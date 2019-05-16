Жителя Казани будут судить за разврат школьника в городском автобусе

16 Май 11:55 2019-05-16T11:55:45+03:00

Мужчина так и не признал свою вину

Изменить размер текста: A A

Развратные действия – в этом обвиняют 45-летнего жителя Казани.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 28 мая прошлого года в столице Татарстана в автобусе маршрута №90 обвиняемый увидел 14-летнего мальчика. В отношении него мужчина и совершил те самые развратные действия.

Об этом мальчик рассказал своим родителям, а те обратились в полицию. Мужчину вычислили и задержали.

- Причастность к совершению преступления задержанный не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщают в следственном комитете Татарстана. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU