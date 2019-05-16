В Казани появится мемориальная плита в честь Героя Советского Союза танкиста Семена Коновалова

16 Май 18:35 2019-05-16T18:35:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казани увековечат память Героя Советского Союза, танкиста Семена Васильевича Коновалова. На фасаде дома №15 по улице Кирпичникова появится мемориальная плита. Соответствующее постановление подписано в Кабинете министров Татарстана. Табличка с надписью на русском и татарском языках будет гласить: «В этом доме в 1961-1989 гг. жил Герой Советского Союза Семен Васильевич Коновалов».

Известно, что в 1942 году экипаж командира танка лейтенант Коновалова за один бой у хутора Нижнемитякин в Ростовской области уничтожил 16 танков врага, 8 машин с пехотой и 2 бронемашины.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU