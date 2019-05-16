2019-05-16T10:10:15+03:00
Экономика

Казанский вертолетный завод по итогам 2018 года понес убытки на 5,3 миллиарда рублей

Выручка же предприятия за этот период составила 21,4 миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Выручка завода за 2018 год получилась на 2,3% больше, чем она была в 2017 году.Выручка завода за 2018 год получилась на 2,3% больше, чем она была в 2017 году.Фото: Анна КОЛПАКОВА
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Стало известно, что по итогам работы в 2018 году Казанский вертолетный завод (КВЗ) получил чистый убыток в размере 5,3 миллиардов рублей. Вместе с тем выручка предприятия за этот период составила 21,4 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Выручка завода за 2018 год получилась на 2,3% больше, чем она была в 2017 году. Однако тогда предприятие закончило год с прибылью в 316 миллионов рублей.

Прибыль после коммерческих и управленческих расходов составила 266,7 миллионов рублей. А убыток до налогообложения - 6,4 миллиардов рублей.

За прошедший год у завода выросли и суммы займов: долгосрочных - на 19,4% (19 миллиардов рублей), краткосрочных – на 13% (12,8 миллиардов рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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