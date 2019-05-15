Ради "молодых профессионалов" из Казани увеличат число электричек в аэропорт

15 Май 18:40 2019-05-15T18:40:33+03:00

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С 21 по 23 мая увеличится число аэроэкспрессов, курсирующих между железнодорожным вокзалом Казани и аэропортом столицы Татарстана. В связи с проведением в Казани VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) назначили 20 дополнительных поездов.

Напомним, с 20 по 24 мая в Казани пройдет финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Более 1,5 тыс. конкурсантов из 85 регионов страны будут соревноваться по 92 компетенциям «Ворлдскиллс» и 48 компетенциям «Ворлдскиллс Юниоры». Их работы будут оценивать более 1,5 тысяч экспертов. Для участников из Татарстана и других регионов страны национальный чемпионат станет тестовым в преддверии мирового чемпионата.

Национальный чемпионат пройдет в выставочном центре «Казань Экспо», а также на 5 дополнительных площадках: по улице Декабристов, 96, в Международном колледже сервиса (улица Адоратского, 58б), Международном аэропорту Казань, Межрегиональном центре компетенций (улица Галеева, 3а) и в типографии по улица Актайская, 21/2. Добраться до «Казань Экспо» можно будет на электричках от железнодорожного вокзала. Предполагается также, что будут организованы шаттлы, которые будут отправляться с перехватывающих парковок.

ИСТОЧНИК KP.RU