В Йошкар-Оле появится сквер Андрея Эшпая с его памятником

15 Май 17:06 2019-05-15T17:06:53+03:00

Он расположится западнее проезжей части улицы Машиностроителей на участке от улицы Красноармейской до улицы Свердлова

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Один из скверов Йошкар-Олы получит имя композитора, создателя гимна города и народного артиста СССР Андрея Эшпая. Ранее на заседание Президиума Госсобрания республики обсуждался вопрос о присвоении одной из улиц города имени Эшпая. Однако сейчас 14 мая было принято решение в пользу сквера.

Известно, что будущий сквер Эшпая расположится западнее проезжей части улицы Машиностроителей на участке от улицы Красноармейской до улицы Свердлова. В нем появится и памятник композитору.

ИСТОЧНИК KP.RU