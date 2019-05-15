В Йошкар-Оле появится сквер Андрея Эшпая с его памятником
Он расположится западнее проезжей части улицы Машиностроителей на участке от улицы Красноармейской до улицы Свердлова
Фото: wikipedia.org
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Один из скверов Йошкар-Олы получит имя композитора, создателя гимна города и народного артиста СССР Андрея Эшпая. Ранее на заседание Президиума Госсобрания республики обсуждался вопрос о присвоении одной из улиц города имени Эшпая. Однако сейчас 14 мая было принято решение в пользу сквера.
Известно, что будущий сквер Эшпая расположится западнее проезжей части улицы Машиностроителей на участке от улицы Красноармейской до улицы Свердлова. В нем появится и памятник композитору.
ИСТОЧНИК KP.RU