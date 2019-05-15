В Чувашии открыли памятник герою России 19-летнему Олегу Долгову, погибшему в Чечне

15 Май 16:50 2019-05-15T16:50:12+03:00

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В преддверии Дня Победы в чувашском селе Шемурша состоялось открытие памятника Герою России, бойцу отряда специального назначения «Русь» Олегу Долгову. 19-летний юноша погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

Фото: Росгвардия России

Известно, что в январе злополучного 1996 года Олег Долгов принимал участие в проведении спецоперации по освобождению заложников, захваченных в Кизляре отрядом Салмана Радуева.

- В ходе боя он уничтожил, забросав гранатами, одну из огневых позиций противника. Сумел под огнем врага освободить нескольких заложников. По свидетельствам товарищей, ликвидировал при этом нескольких бойцов неприятеля. Получив приказ поддержать боеприпасами соседнюю штурмовую группу, оставшуюся без патронов, Долгов с товарищем потащили ящик с патронами к ним. Огнем противника оба были легко ранены. Олег, прикрывая своего товарища, пока тот перевязывал рану, выглянул из укрытия для открытия ответного огня. Тут его и встретила пуля вражеского снайпера, - сообщает пресс-служба Росгвардии России.

ИСТОЧНИК KP.RU