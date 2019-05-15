Ряд домов Приволжского района Казани на сутки останется без воды
Причина - ремонт водопровода
Воды не будет с 9 утра 16 мая до 9 утра 17 мая.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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16 мая в некоторых домах Приволжского района Казани на сутки отключат воду. Это связано с ремонтными работами на сетях водопровода.
С 9.00 16 мая до 9.00 17 мая воды не будет в поселках Вишневка и Салмачи по улицам: Балачак, Береговая, Большая, Гульбакча, Дальний переулок, Заречная, Звездопадная, Луговая, Малый переулок, Поднебесная, Тамчы и Тау Буе.
Автоцистерны с водой будут размещены в МЧС (для обеспечения пожарной безопасности), в детских дошкольных учреждениях, для населения – согласно поступающим заявкам.
ИСТОЧНИК KP.RU