16 мая в Казани прогнозируют дождь, грозу и до 24 градусов тепла
Погода в Казани будет по-прежнему неустойчивой. Так, в четверг, 16 мая в столице Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Временами пройдет дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе возможны шквалистые усиления до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 15 до 17 градусов тепла. Днем столбик термометра прогреется до 24 градусов выше нуля.
Что касается Татарстана в целом, то в большинстве районов республики пройдут дожди, местами сильные. Ожидаются грозы, локально – ливни и град. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный умеренный, местами шквалистые усиления до 15-20 м/с, местами до 24 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, днем – от 21 до 26 градусов выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU