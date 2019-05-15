16 мая в Казани прогнозируют дождь, грозу и до 24 градусов тепла

15 Май 15:00 2019-05-15T15:00:11+03:00

Дождь будет почти на всей территории Татарстана. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Погода в Казани будет по-прежнему неустойчивой. Так, в четверг, 16 мая в столице Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Временами пройдет дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе возможны шквалистые усиления до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 15 до 17 градусов тепла. Днем столбик термометра прогреется до 24 градусов выше нуля.

Что касается Татарстана в целом, то в большинстве районов республики пройдут дожди, местами сильные. Ожидаются грозы, локально – ливни и град. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный умеренный, местами шквалистые усиления до 15-20 м/с, местами до 24 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, днем – от 21 до 26 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU