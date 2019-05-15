В Ново-Савиновский райсуд Казани доставили подростка, прнесшего пистолет и нож в гимназию
В Ново-Савиновский районный суд доставили 17-летнего Искандера Х. Гимназист из элитной гимназии №7 в понедельник, 13 мая, пришел на уроки с пневматическим пистолетом и ножом. Во время урока литературы он, как полагает следствие, не выпускал из класса своих одноклассников. Никаких требований ни к кому он не предъявлял и вскоре его задержали полицейские, приехавшие по вызову одной из родительниц: одна из девочек в классе сообщила о происходящем маме, а та сообщила по телефону "112" о происходящем.
Судебное заседание об избрании для школьника меры пресечения на время следствия объявили закрытым. Уголовное дело было возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы".
В суд доставили гимназиста, пришедшего на занятия с пистолетом.Лика ИСАЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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