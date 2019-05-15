В Казани арестовали мужчину, зарезавшего обидчика матери
Ссора между 47-летним мужчиной и его подругой произошла вечером 10 мая у него на квартире в доме по улице 3-я Ноксинская в Советском районе столицы Татарстана. Оскорбленная и избитая женщина вернулась домой, где обо всем рассказала своему 27-летнему сыну. Молодой человек схватил нож и отправился разбираться с обидчиком матери.
Во время ссоры старший по возрасту мужчина получил от злоумышленника несколько ударов ножом и скончался. В свою очередь тот попросил мать вызвать медиков, полагая, что сожителя матери еще можно спасти.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Татарстана.
Советский районный суд Казани по ходатайству следователя на время расследования уголовного дела взял под стражу обвиняемого в убийстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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