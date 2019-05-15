В Казани арестовали мужчину, зарезавшего обидчика матери

15 Май 17:46 2019-05-15T17:46:01+03:00

Следователь ходатайствовал в суде об аресте 27-летнего мужчины Фото: Из материалов пресс-службы

Молодой человек сам попросил вызвать медиков для пострадавшего

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Ссора между 47-летним мужчиной и его подругой произошла вечером 10 мая у него на квартире в доме по улице 3-я Ноксинская в Советском районе столицы Татарстана. Оскорбленная и избитая женщина вернулась домой, где обо всем рассказала своему 27-летнему сыну. Молодой человек схватил нож и отправился разбираться с обидчиком матери.

Во время ссоры старший по возрасту мужчина получил от злоумышленника несколько ударов ножом и скончался. В свою очередь тот попросил мать вызвать медиков, полагая, что сожителя матери еще можно спасти.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Советский районный суд Казани по ходатайству следователя на время расследования уголовного дела взял под стражу обвиняемого в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU