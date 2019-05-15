В Казани заработали только 5 фонтанов из 23

15 Май 12:25 2019-05-15T12:25:05+03:00

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С начала недели, а именно с 13 мая, в парках и скверах Казани начали запускать фонтаны. Всего в столице Татарстана насчитывается 23 фонтана, 5 из них уже работают, на остальных продолжается расконсервация.

На данный момент заработали фонтаны в парках имени Горького и «Крылья Советов», в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре «Белые цветы» по улице Абсалямова и в сквере на Советской площади. В других общественных пространствах идет подготовительная работа – в ближайшее время специалисты запустят все фонтаны города.

Так, заработают фонтаны на площади у театра Камала, на озере Нижний Кабан, на протоке Булака, в Ленинском саду, на площади около оперного театра, в саду имени Кирова, в парке Тысячелетия, на ул.Петербургской, в сквере Тинчурина, в саду им.Столярова, 3 фонтана запустят на улице Баумана – «Лягушка», «Голуби» и «Русалка», на ул.Миславского, в сквере «Стамбул», в Лядском саду, в Дербышках перед ДК имени Саид Галеева и в сквере «Чишмале» по улице Фучика.

Некоторые фонтаны в этом году ждет обновление – запланированы работы по ремонту подсветки фонтанов на протоке Булак, ремонт насосного оборудования на площади перед театром Камала и в сквере Чишмале, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU