Минкульт Татарстана объявило конкурс на проект памятника Воину-освободителю в Казани

15 Май 16:57 2019-05-15T16:57:39+03:00

К участию в нем допускаются все члены творческих союзов

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Министерство культуры Татарстана объявило об открытии творческого конкурса среди участников творческих союзов: скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, являющиеся членами творческих союзов. По условиям конкурса работать над проектом они могут как в одиночку, так и в составе коллектива, в качестве руководителя.

Памятник Воину-освободителю будет установлен в Парке Победы у пересечения улицы Бондаренко и проспекта Хусаина Ямашева. Авторы должны предоставить комплексный вариант - кроме разработки проекта самого памятника, они должны представить идеи по благоустройству прилегающей территории.

Заявки на участие принимаются до 13 сентября 2019 года до 17.00 включительно в министерстве культуры Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU