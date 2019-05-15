Минкульт Татарстана объявило конкурс на проект памятника Воину-освободителю в Казани
Министерство культуры Татарстана объявило об открытии творческого конкурса среди участников творческих союзов: скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, являющиеся членами творческих союзов. По условиям конкурса работать над проектом они могут как в одиночку, так и в составе коллектива, в качестве руководителя.
Памятник Воину-освободителю будет установлен в Парке Победы у пересечения улицы Бондаренко и проспекта Хусаина Ямашева. Авторы должны предоставить комплексный вариант - кроме разработки проекта самого памятника, они должны представить идеи по благоустройству прилегающей территории.
Заявки на участие принимаются до 13 сентября 2019 года до 17.00 включительно в министерстве культуры Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU