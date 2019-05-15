В Татарстане дом полностью сгорел после удара молнии

15 Май 10:33 2019-05-15T10:42:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшим днем в селе Потаниха Высокогорского района Татарстана произошел пожар. Видео инцидента выложили в соцсетях. На кадрах видно, что дом полыхает открытым пламенем и огонь только усиливается.

Точную причину возникновения пожара пока не сообщили. Впрочем, пользователи соцсетей сообщают, что в дом ударила молния, что и привело к возгоранию. Пока информации о пострадавших нет.

Дом загорелся после удара молнии.

ИСТОЧНИК KP.RU