В Татарстане дом полностью сгорел после удара молнии
ЧП произошло в Высокогорском районе [Видео]
Возгорание произошло минувшим днем.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим днем в селе Потаниха Высокогорского района Татарстана произошел пожар. Видео инцидента выложили в соцсетях. На кадрах видно, что дом полыхает открытым пламенем и огонь только усиливается.
Точную причину возникновения пожара пока не сообщили. Впрочем, пользователи соцсетей сообщают, что в дом ударила молния, что и привело к возгоранию. Пока информации о пострадавших нет.
Дом загорелся после удара молнии.
ИСТОЧНИК KP.RU