Комитет по туризму Татарстана назвал самые популярные для туристов маршруты в майские праздники

15 Май 09:47 2019-05-15T09:47:01+03:00

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Комитет по туризму Татарстана подвел итоги майских праздников. Выяснилось, что больше всего туристов приехало с 1 по 5 мая. Самыми посещаемыми и популярными местами стали Казанский Кремль, остров-град Свияжск, Великий Болгар, город Елабуга.

Казанский Кремль принял 227 050 туристов, что в три раза больше того же показателя в 2018 году. Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник в праздники принял 28 066. В 2018 году его посетило 9 286 человек.

На острове-граде Свияжск в дни майских праздников побывало 53 522 туристов, а в 2018 году- 23 690 человек.

С экскурсиями в Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике познакомились 21 249 гостей, что в 2,5 раза больше показателя 2018 года. В 2018 году Елабугу в дни майских праздников посетили 8 050 человек.

Вырос туристический поток в Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник. Если в 2018 году в майские праздники его поселило 4 703 человек, то в эти майские праздники музей-заповедник принял 7 057 туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU