В Казани водителя накажут за то, что он увез в больницу сбитого им мальчика

14 Май 14:47 2019-05-14T14:47:47+03:00

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Наезд на 11-летнего мальчика произошел 13 мая в 16.40 напротив дома №10 по улице Лаврентьева в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. В результате его сбила иномарка "Хёндэ Элантра", которой управлял 41-летний мужчина.

Сразу после наезда водитель посадил мальчика в машину у отвез в больницу, где ему поставили диагноз: "Закрытая черепно-мозговая травма".

- Водитель нарушил ПДД, оставив место дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU