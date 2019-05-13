В Татарстане из-за понижения уровня воды в реках могут ограничить пассажирскую навигацию

СЕГОДНЯ 17:51 2019-05-13T17:51:54+03:00

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Как сообщат Минтранс Татарстана, в настоящий момент понижение уровня воды не повлияло на расписание пригородных маршрутов по рекам Волга и Кама. Тем не менее по этой причине до сих пор не запущен рейс скоростных линий до Болгар и Тетюшей.

- При дальнейшем понижении уровня воды будет введено ограничение перевозок, - также предупреждают в ведомстве.

Тем временем в Минэкологии Татарстана сообщают, что снижение уровня Куйбышевского водохранилища произошло из-за ежегодных сельскохозяйственных и рыбохозяйственных попусков в низовья Волги, а также сокращения притока воды в само водохранилище.

- По результатам заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, прошедшего в Москве, было принято решение о согласовании уровней водохранилищ. По оптимистичному прогнозу, повышение уровня Куйбышевского водохранилища будет происходить с интенсивностью 0,5 метров в 10 дней. К 9 июня планируется достичь отметки 52 метра, - уведомили в республиканском ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU