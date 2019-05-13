В Казани с 13 мая стартуют отключения горячей воды

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-13T11:46:17+03:00

В этом году опрессовка 2019 в городе разбита на 4 этапа

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С 13 мая в Казани стартует опрессовка 2019. Во время подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону традиционно неизбежны отключения горячей воды в жилых домах.

Как сообщил на совещании «деловой понедельник» в мэрии столицы Татарстана председатель городского комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов, в этом году для более быстрого устранения поврежденных коммуникаций опрессовки разбиты на 4 этапа и на зоны.

Так, с 13 по 15 мая будут испытываться тепловоды заречной зоны от ТЭЦ-2 и районной котельной Савиново; с 3 по 5 июня – от ТЭЦ-3 в районе Жилплощадки и части Авиастроительного района; с 24 по 26 июня и с 8 по 10 июля горячую воду в связи с этим отключат в центральной и южной части Казани.

Всего к новому отопительному сезону в городе нужно подготовить 5 735 домов. Планируется переложить 46 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, а также реконструировать 11 котельных. В итоге город должен быть готов к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU