В мэрии рассказали, какие диагнозы ставили казанцам во время диспансеризации

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-13T10:44:43+03:00

Об этом сообщил на "Деловом понедельнике" начальник управления здравоохранения

Изменить размер текста: A A

Во время еженедельного "Делового понедельника" в мэрии Казани начальник управления здравоохранения столицы Татарстана Ильнур Халфиев подвел итоги диспансеризации 2018 года. Выяснилось, какие три диагноза чаще всего ставили казанцам.

На первом месте печального рейтинга - болезни сердца. Эти диагнозы поставили для 41,3% участников диспансеризации. На втором месте - болезни эндокринной системы, 19,4%. На третьем месте – болезни органов пищеварения, 13,1%..

Всего, по сообщению Халфиева, диспансеризацию прошли 172 тысячи человек. Различные заболевания были диагностированы почти у 96,5 тысяч пациентов. Почти 10% из них - 10 тысяч человек, впервые услышали свои диагнозы. На дальнейшие обследования были направлены 22 тысячи казанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU