2019-05-13T10:44:43+03:00
Здоровье

В мэрии рассказали, какие диагнозы ставили казанцам во время диспансеризации

Об этом сообщил на "Деловом понедельнике" начальник управления здравоохранения
Лика ИСАЕВА
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Казанцы проходят диспансеризацию бесплатноКазанцы проходят диспансеризацию бесплатноФото: Из материалов пресс-службы
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Во время еженедельного "Делового понедельника" в мэрии Казани начальник управления здравоохранения столицы Татарстана Ильнур Халфиев подвел итоги диспансеризации 2018 года. Выяснилось, какие три диагноза чаще всего ставили казанцам.

На первом месте печального рейтинга - болезни сердца. Эти диагнозы поставили для 41,3% участников диспансеризации. На втором месте - болезни эндокринной системы, 19,4%. На третьем месте – болезни органов пищеварения, 13,1%..

Всего, по сообщению Халфиева, диспансеризацию прошли 172 тысячи человек. Различные заболевания были диагностированы почти у 96,5 тысяч пациентов. Почти 10% из них - 10 тысяч человек, впервые услышали свои диагнозы. На дальнейшие обследования были направлены 22 тысячи казанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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