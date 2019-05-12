В Альметьевске молодая семья и их 1,5 годовалая дочь получили отравление угарным газом
В больницу Альметьевска 12 мая доставили трех человек - 25-летнего мужчину, его 25-летнюю супругу и 1,5-годовалую дочь. Семью привезли из квартиры в многоквартирном доме с улицы Клары Цеткин.
Родственники почувствовали себя плохо, были сонливыми, болела голова. После осмотра специалистами Альметьевской ЦРБ им поставили диагноз "отравление легкой степени тяжести". Мужчину и девочку отправили домой, а маму пришлось госпитализировать.
- По предварительным данным, причиной происшествия стало отсутствие тяги в вентиляционном канале, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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