2019-05-12T13:53:37+03:00
Происшествия

Появились фото и видео смертельного ДТП в Татарстане

По предварительным данным, погибший не был пристегнут ремнем безопасности
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Вот такую картину на месте аварии застали сотрудники ДПСВот такую картину на месте аварии застали сотрудники ДПСФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Появились фотографии и видео смертельной аварии, произошедшей 11 мая в 3.00 на 100-м километре автодороги "Йошкар-Ола-Зеленодольск" в Зеленодольском районе Татарстана. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля "Мазда" на большой скорости вылетел на встречку, врезался в железобетонный забор и перевернулся.

В результате аварии погиб пассажир иномарки. 22-летний молодой человек, по предварительным данным, не был пристегнут в момент аварии и получил смертельные травмы, в результате которых скончался.

Водитель и трое пассажиров - 22-летний и 24-х летний молодые мужчины и 17-летний подросток, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.

Авария в Зеленодольске, Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии открыли памятник спецназовцу, Герою России Олегу Долгову
В Марий Эл с трассы "Вятка" вылетела иномарка, пострадали четыре человека
Объявлен конкурс на разработку памятной медали в честь 100-летия образования Чувашской автономной области
В Казани эвакуировали постояльцев гостиницы "Татарстан" из-за короткого замыкания
Для подготовки жилья участникам Чемпионата WorldSkills выделили 630 миллионов рублей
В аварии на трассе Йошкар-Ола-Зеленодольск иномарка вылетела на встречку и врезалась в забор, погиб пассажир
В Татарстане пенсионерка вместе с сухой травой сожгла свою дачу
В Марий Эл «УАЗ» выехал на «встречку» и сбил 9-летнего велосипедиста
В Казани 19-летний парень за рулем иномарки столкнулся с патрульным мотоциклом ДПС
В Йошкар-Оле неизвестные выбросили слепых щенков в мусорку
В День Победы в Йошкар-Оле молодой водитель сбил 72-летнюю пенсионерку
На загородных дорогах Марий Эл увеличат количество патрульных нарядов ГИБДД
В Татарстане снесли дом, в котором во время Великой Отечественной войны жил писатель Константин Федин
В Татарстане выполнено 8,5% работ по капитальному ремонту жилых домов
С 13 по 27 мая в Новочебоксарске не будет горячей воды
МЧС предостерегло жителей Татарстана от преждевременных купаний
«Рубин» крупно проиграл московскому «Локомотиву»
В полуфинале Лиги ВТБ УНИКС сыграет с «Химками»
11 мая в трех больницах Чебоксар пройдет «День открытых дверей»
В Марий Эл в аварии погибли два человека
На этапе Мировой серии FINA по прыжкам в воду россияне взяли «серебро»
9 мая в Марий Эл произошло четыре ДТП в результате которых погибли два человека
«Рубин» в гостях сыграет с «Локомотивом» в матче 28-го тура РПЛ
Молодежка «Рубина» проиграла «Локомотиву»
«Рубин» и «Ак Барс» возложили цветы к Вечному огню
В Татарстане объявлен конкурс на лучший проект памятника Воину-Победителю
В Чебоксарах с сентября могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте