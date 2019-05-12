Появились фото и видео смертельного ДТП в Татарстане
Появились фотографии и видео смертельной аварии, произошедшей 11 мая в 3.00 на 100-м километре автодороги "Йошкар-Ола-Зеленодольск" в Зеленодольском районе Татарстана. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля "Мазда" на большой скорости вылетел на встречку, врезался в железобетонный забор и перевернулся.
В результате аварии погиб пассажир иномарки. 22-летний молодой человек, по предварительным данным, не был пристегнут в момент аварии и получил смертельные травмы, в результате которых скончался.
Водитель и трое пассажиров - 22-летний и 24-х летний молодые мужчины и 17-летний подросток, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.
Авария в Зеленодольске, Татарстан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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