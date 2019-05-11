В Марий Эл «УАЗ» выехал на «встречку» и сбил 9-летнего велосипедиста
Авария произошла 10 марта в Волжске на улице Дружбы
Фото: УГИБДД МВД по Республике Марий Эл
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В пятницу, 10 марта, в Волжске на улице Дружбы произошла авария с участием 28-летнего водителя автомобиля «УАЗ» и 9-летнего мальчика-велосипедиста.
Примерно в 15 часов отечественная машина выехала на встречную полосу и сбила ребенка, который ехал на двухколесном велосипеде. После ДТП ребенку пришлось обратился в больницу, сообщает УГИБДД МВД по Республике Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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