В Марий Эл «УАЗ» выехал на «встречку» и сбил 9-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 18:07 2019-05-11T18:07:20+03:00

Авария произошла 10 марта в Волжске на улице Дружбы

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В пятницу, 10 марта, в Волжске на улице Дружбы произошла авария с участием 28-летнего водителя автомобиля «УАЗ» и 9-летнего мальчика-велосипедиста.

Примерно в 15 часов отечественная машина выехала на встречную полосу и сбила ребенка, который ехал на двухколесном велосипеде. После ДТП ребенку пришлось обратился в больницу, сообщает УГИБДД МВД по Республике Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU