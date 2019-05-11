На загородных дорогах Марий Эл увеличат количество патрульных нарядов ГИБДД

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-11T14:22:20+03:00

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Стало известно, что на дорогах Марий Эл усилены меры безопасности. Причина тому – большое количество смертельных аварий. Так, с начала 2019 года в результате ДТП погибли 26 человек.

- С целью стабилизации обстановки принято решение об увеличении количества патрульных нарядов ГИБДД на загородных трассах, в том числе работающих с приборами, фиксирующими превышение скоростного режима водителями. Ведется скрытый контроль за дорожным движением. Кроме того, пересмотрено время и места установки камер фотофиксации нарушений ПДД, - сообщает пресс-служба МВД по Марий Эл.

Ведомство уточняет, что основными причинами трагических происшествий становятся выбор водителями скорости, не соответствующей погодным и дорожным условиям и, как следствие, - потеря контроля над управлением транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU