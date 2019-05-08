В Татарстане посреди города в яму в асфальте провалился груженный самосвал
Фотографиями последствий этого происшествия делятся пользователи соцсетей [фото]
Фото: соцсети
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В эту среду, 8 мая, в Зеленодольске на перекрестке улиц Белинского и Мичурина не далеко от пожарной части в яму в асфальте провалился груженный самосвал.
Многотонная махина угодила в нее задними колесами и опасно накренилась. Без участия крана самосвал вряд ли удастся вернуть в правильное положение. Фотографиями последствия данного происшествия делятся пользователи соцсетей.
Фото: соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU
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