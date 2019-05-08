В Чувашии взвешивают мусор выброшенный жителями в контейнеры

СЕГОДНЯ 19:39 2019-05-08T19:39:48+03:00

Так, например, мусор в одном из контейнеров по улице Мичмана Павлова в Чебоксарах весил 141 килограмм Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Чувашии в течение недели взвешивали мусор, выброшенный жителями в контейнеры. Таким образом планируют получить объективную картину объемов накопления мусора, а далее - определить величину норматива на человека, сообщает «Чаваш Ен».

Так, например, мусор в одном из контейнеров по улице Мичмана Павлова в Чебоксарах весил 141 килограмм.

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ИСТОЧНИК KP.RU