В Чувашии взвешивают мусор выброшенный жителями в контейнеры
Причина тому - корректирование действующих норматив накопления отходов
Так, например, мусор в одном из контейнеров по улице Мичмана Павлова в Чебоксарах весил 141 килограммФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
В Чувашии в течение недели взвешивали мусор, выброшенный жителями в контейнеры. Таким образом планируют получить объективную картину объемов накопления мусора, а далее - определить величину норматива на человека, сообщает «Чаваш Ен».
Так, например, мусор в одном из контейнеров по улице Мичмана Павлова в Чебоксарах весил 141 килограмм.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU