2019-05-08T19:39:48+03:00
Общество

В Чувашии взвешивают мусор выброшенный жителями в контейнеры

Причина тому - корректирование действующих норматив накопления отходов
Алина ГАБДУЛИНА
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Так, например, мусор в одном из контейнеров по улице Мичмана Павлова в Чебоксарах весил 141 килограммТак, например, мусор в одном из контейнеров по улице Мичмана Павлова в Чебоксарах весил 141 килограммФото: Евгения ГУСЕВА
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В Чувашии в течение недели взвешивали мусор, выброшенный жителями в контейнеры. Таким образом планируют получить объективную картину объемов накопления мусора, а далее - определить величину норматива на человека, сообщает «Чаваш Ен».

Так, например, мусор в одном из контейнеров по улице Мичмана Павлова в Чебоксарах весил 141 килограмм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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