В Чувашии спортшкола, где в бассейне утонул 9-летний мальчик, выплатит его матери миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:50 2019-05-08T09:50:56+03:00

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Во время купания в бассейне спортшколы №3 в Новочебоксарске 17 ноября 2018 года утонул девятилетний мальчик. Во время расследования уголовного дела, возбужденного по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни" и "Халатность должностного лица, повлекшая по неосторожности смерть человека" выяснилось, что в работе школе были многочисленные нарушения: не было инструкторов и медиков, спасательных средств.

По решению суда экс-директора спортшколы приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также на год ему запретили занимать руководящие должности в образовательных учреждениях.

Мать погибшего мальчика подала иск в суд с требованием выплатить ей три миллиона рублей в качестве морального вреда за потерю младшего сына. Суд, рассмотрев это дело, принял решение снизить сумму заявленной компенсации до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU