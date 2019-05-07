В Казани водитель иномарки, который насмерть сбил пенсионерку, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 20:00 2019-05-07T20:00:20+03:00

Данный приговор в свою законную силу пока не вступил. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Суд признал 59-летнего мужчину виновным в смертельном наезде на пешехода.

ДТП произошло 28 сентября прошлого года в Казани. Тогда осужденный водитель, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, ехал по проспекту Ибрагимова от улицы Восстания в сторону улицы Гагарина.

В пути он сбил 78-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном для этого месте. Пострадавшую с места наезда доставили в больницу, где она спустя несколько дней скончалась от полученных травм.

- Свою вину мужчина полностью признал и добровольно возместил причиненный им моральный вред. В итоге суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1,5 года, с лишением права управления транспортными средствами в течение 2 лет, - сообщают в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор в свою законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU