На комфортное проживание участников Worldskills Kazan 2019 в Деревне Универсиады выделили 630,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:44 2019-05-07T18:44:40+03:00

Речь идет о размещении в столице Татарстана не менее 5,5 тысяч человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Деньги на это нашлись в резервном фонде Правительства России

Изменить размер текста: A A

На сайте правовой информации было опубликовано распоряжение о выделении Правительством России 630,7 миллиона рублей на обеспечение комфортного и безопасного проживания участников Worldskills Kazan 2019 в Деревне Универсиады. Речь идет о размещении в столице Татарстана не менее 5,5 тысяч человек.

Согласно документу, деньги поступают из резервного фонда Правительства России в федеральное Минпросвещение, которое и осуществит межбюджетные трансферты властям Татарстана, чтобы те подготовили жилье.

Напомним мировой чемпионат среди представителей рабочих специальностей WorldSkills-2019 пройдет в столице Татарстана на территории выставочного центра «Казань Экспо» c 22 по 27 августа.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU