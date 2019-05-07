2019-05-07T18:44:40+03:00
Экономика

На комфортное проживание участников Worldskills Kazan 2019 в Деревне Универсиады выделили 630,7 миллиона рублей

Деньги на это нашлись в резервном фонде Правительства России
Олег ЛУГОВОЙ
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Речь идет о размещении в столице Татарстана не менее 5,5 тысяч человек.Речь идет о размещении в столице Татарстана не менее 5,5 тысяч человек.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На сайте правовой информации было опубликовано распоряжение о выделении Правительством России 630,7 миллиона рублей на обеспечение комфортного и безопасного проживания участников Worldskills Kazan 2019 в Деревне Универсиады. Речь идет о размещении в столице Татарстана не менее 5,5 тысяч человек.

Согласно документу, деньги поступают из резервного фонда Правительства России в федеральное Минпросвещение, которое и осуществит межбюджетные трансферты властям Татарстана, чтобы те подготовили жилье.

Напомним мировой чемпионат среди представителей рабочих специальностей WorldSkills-2019 пройдет в столице Татарстана на территории выставочного центра «Казань Экспо» c 22 по 27 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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