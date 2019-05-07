В Казани грабитель с ножом похитил с заправки порядка 300 000 рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело
Налет произошел ночью.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Ночью 5 мая в Авиастроительном районе столицы Татарстана неизвестный мужчина с ножом ограбил одну из автозаправочных станций. Ему удалось похитить оттуда порядка 300 000 рублей.
По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «разбой», идет следствие. Не исключено, что выйти на след грабителя с ножом правоохранителям помогут записи с камер видеонаблюдения.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»