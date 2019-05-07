2019-05-07T19:01:25+03:00
Происшествия

В Казани грабитель с ножом похитил с заправки порядка 300 000 рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
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Налет произошел ночью.Налет произошел ночью.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Ночью 5 мая в Авиастроительном районе столицы Татарстана неизвестный мужчина с ножом ограбил одну из автозаправочных станций. Ему удалось похитить оттуда порядка 300 000 рублей.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «разбой», идет следствие. Не исключено, что выйти на след грабителя с ножом правоохранителям помогут записи с камер видеонаблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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