Миллион рублей обещает горожанам мэрия Чебоксар за лучшие клумбы и цветники
Мэрия Чебоксар объявила конкурс среди жителей, а также организаций города на лучшее озеленение и благоустройство территории. Призовой фонд составляет более 1 миллиона рублей. Заявки принимаются до 15 июня.
Цветочное оформление будет оцениваться по семи номинациям:
- Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка, а также прилегающей территории;
- Оформление цветников и уголков отдыха;
- Озеленение и благоустройство улиц частного сектора;
- Озеленение и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов;
- Озеленение и благоустройство приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов;
- Озеленение и благоустройство территории организаций и предприятий;
- Приз зрительских симпатий.
Лучшие из лучших сначала будут выявлены в Калининском, Ленинском и Московском районах, а после пройдет голосование на портале «Открытый город». Победители будут объявлены в преддверии празднования 550-летия Чебоксар – до 10 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU