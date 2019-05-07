Миллион рублей обещает горожанам мэрия Чебоксар за лучшие клумбы и цветники

СЕГОДНЯ 17:43 2019-05-07T17:43:04+03:00

Победители будут объявлены в преддверии празднования 550-летия Чебоксар – до 10 августа Фото: Елена МОЛОДЦОВА

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Мэрия Чебоксар объявила конкурс среди жителей, а также организаций города на лучшее озеленение и благоустройство территории. Призовой фонд составляет более 1 миллиона рублей. Заявки принимаются до 15 июня.

Цветочное оформление будет оцениваться по семи номинациям:

- Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка, а также прилегающей территории;

- Оформление цветников и уголков отдыха;

- Озеленение и благоустройство улиц частного сектора;

- Озеленение и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов;

- Озеленение и благоустройство приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов;

- Озеленение и благоустройство территории организаций и предприятий;

- Приз зрительских симпатий.

Лучшие из лучших сначала будут выявлены в Калининском, Ленинском и Московском районах, а после пройдет голосование на портале «Открытый город». Победители будут объявлены в преддверии празднования 550-летия Чебоксар – до 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU